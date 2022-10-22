Видео отправки второй группы мобилизованных из Новосибирска в СВО появилось в соцсетях

Мобилизованные едут из НВВКУ на железнодорожный вокзал. Фото: кадр из видео
В соцсетях появилось видео отправки второй группы мобилизованных в зону СВО из Новосибирска. Провожали колонну автобусов до железнодорожного вокзала в ночь на субботу, 22 октября.
Заехали на территорию НВВКУ автобусы глубокой ночью. Забрали мобилизованных и повезли на главный вокзал. А уже через несколько часов второй эшелон отправился в зону проведения специальной военной операции.
Мэр Анатолий Локоть был одним из тех, кто провожал бойцов на вокзале.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер