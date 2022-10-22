Видео отправки второй группы мобилизованных из Новосибирска в СВО появилось в соцсетях

Мобилизованные едут из НВВКУ на железнодорожный вокзал. Фото: кадр из видео

В соцсетях появилось видео отправки второй группы мобилизованных в зону СВО из Новосибирска. Провожали колонну автобусов до железнодорожного вокзала в ночь на субботу, 22 октября.

Заехали на территорию НВВКУ автобусы глубокой ночью. Забрали мобилизованных и повезли на главный вокзал. А уже через несколько часов второй эшелон отправился в зону проведения специальной военной операции.

Мэр Анатолий Локоть был одним из тех, кто провожал бойцов на вокзале.

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