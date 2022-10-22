В Новосибирске из колонии-поселения сбежали двое осужденных

Осужденные самовольно ушли из колонии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирске из колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН по региону самовольно ушли двое осужденных. Их объявили в розыск.

— Разыскиваются осужденные, самовольно ушедшие из-под надзора с участка колонии-поселения исправительной колонии №8. В ходе проведения плановой проверки осужденных, было выявлено отсутствие осужденных Усарова Сергея Дамировича и Кащенко Игоря Александровича, — сообщили в пресс-службе ГУФСИН.

В региональном ГУФСИН добавили, в колонии-поселения, из которой ушли мужчины, осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрация учреждения. И чтобы покинуть ее, необходимо специальное разрешение. Осужденным позволено носить гражданскую одежду, иметь при себе ценные вещи и деньги, которыми можно пользоваться без ограничения. Этим и воспользовались мужчины, самовольно покинув колонию-поселения.

Усаров (слева) и Кащенко (справа) осуждены за преступления проти собственности. Фото: ГУФСИН по НСО

Усаров Сергей Дамирович, 26.11.1998 года рождения. Осужден за преступления против собственности. Рост: 175 сантиметров; телосложение: худощавое; волос: прямой, цвет волос — черный; глаза: карие; нос: средний, извилистый, поломан у основания; уши: оттопыренные, овальные.

Кащенко Игорь Александрович, 21.05.1979 года рождения. Осужден за преступления против собственности. Рост: 190 сантиметров, волосы: русые, короткие, залысина; нос: средний, извилистый — поломан у основания; подбородок: прямой, выступающий; глаза: голубые; зубы: белые, кривые; телосложение: обычное.

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