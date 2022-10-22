Новосибирск попал в топ самых дорогих городов России

4 из 10 новосибирцев посчитали свой город дорогим для жизни. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Новосибирск вошел в топ самых дорогих городов-миллионников России. Четверо из десяти опрошенных сибиряков посчитали, что в столице Сибири жить недешево. Об этом сообщили аналитики сервиса SuperJob, опросив 10 тысяч экономически активных жителей городов-миллионников.

— По мнению новосибирцев, дороже всего в их городе жилье, продукты, услуги ЖКХ, товары народного потребления, а также медицинские, бытовые и развлекательные услуги, — рассказали аналитики.

Возглавили самые дорогие города-миллионники Москва, Уфа и Краснодар. Также в топ вошли Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Омск, Нижний Новгород, Самара, Воронеж, Пермь и Челябинск.

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