В Новосибирске «Мазда» насмерть сбила пенсионерку

Женщина получила травмы несовместимые с жизнью. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске «Мазда» сбила пенсионерка, когда та переходила дорогу по «зебре». Произошло ДТП в ночь на субботу, 22 октября.

— 36-летний водитель за рулем автомобиля «Мазда Демио» двигался по улице Петухова. В пути следования напротив дома №8 он не предоставил преимущество в движение и сбил пешехода. Тот переходил дорогу по «зебре», когда светофор мигал «желтым», — рассказали в городском ГИБДД.

Пострадавшим пешеходом оказалась 73-летняя женщина. Он получила травмы несовместимые с жизнь. Тело доставили в морг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер