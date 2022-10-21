Под Новосибирском на Бердском шоссе произошло жёсткое массовое ДТП

Пострадавшего госпитализировали с различными травмами. Фото: кадр из видео
В Новосибирске на Бердском шоссе столкнулись три иномарки и ГАЗель. Не обошлось без пострадавших. Произошла авария в пятницу, 21 октября.
— 39-летний мужчина за рулем автомобиля «Хендай Солярис» двигался в сторону Бердского шоссе по улице Русской. В пути следования он не выдержал дистанцию и врезался в другой «Хендай Солярис», потом вылетел навстречку и врезался еще в «Рено Симбол» и «ГАЗель», — рассказали в городском ГИБДД.
В ДТП пострадал только зачинщик — водитель первого «Хендай Солярис». Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
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