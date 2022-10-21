Новосибирский суд отменил штраф за езду на электросамокате без прав

Суд отменил штраф за езду на электросамокате без прав. Фото: АСАХОВА Яна

Железнодорожный суд Новосибирска отменил штраф за езду на электросамокате без прав. Из его решения следует, что самокат кикшеринга Whoosh по своим техническим характеристикам не может быть приравнен к мопеду, соответственно, для поездки на нем не требовались права.

— Решение Железнодорожного районного суда является уже не первым решением об отмене постановления ГИБДД за езду на электросамокате Whoosh без прав. Одно из ранее вынесенных решений об отмене штрафа даже прошло проверку в следующей инстанции при рассмотрении Новосибирским областным судом, который подтвердил законность отмены постановления и прекращения производства по делу об административном правонарушении, — пояснили в пресс-службе Whoosh.

Кикшеринг пояснил, что считает решение суда совершенно обоснованным и логичным. Во время разбирательства были проверены документы, подтверждающие, что мощность самокатов компании не может быть приравнена к мопеду.

— Решение суда должно помочь дальнейшему развитию кикшеринга в Новосибирске, убрав нелогичные и надуманные преграды, позволив сосредоточить внимание на действительно важных вопросах: развитие инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности и рост культуры вождения электросамокатов, — подытожили в Whoosh.

Напомним, что ловить электросамокатчиков начали летом этого года. Так в июле оштрафовали 180 человек.

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