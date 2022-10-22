Погода в Новосибирске на 22 октября 2022 года: тепло в +14 градусов

На выходных потеплеет до +14. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 22 октября 2022 года станет заметно теплее и солнечнее, днём прекратятся дожди.

— Температура ночью составит +5...+7 градуса, днём - +12...+14 градусов. Будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10, местами 15 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области ночью температура составит +2…+7 градусов. Днем температура поднимется до +11…+16 градусов. Будет облачно с прояснениями, в отдельных западных районах пройдут дожди.

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