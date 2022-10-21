В мэрии Новосибирска рассказали, как в городе борются с пылью

В Новосибирске борются с пылью с помощью реагентов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Новосибирска регулярно жалуются на то, что в городе полно пыли. В Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии рассказали КП-Новосибирск, как борются с этой проблемой.

Как отметили в муниципалитете, работа по содержанию всех улиц осуществляется в круглосуточном режиме без выходных и праздничных дней.

− На сегодняшний день с дорог города силами МКУ «ДЭУ» вывезено около 8300 кубометров мусора и более 51 тысячи тонн смета и грязи, − сообщили КП-Новосибирск в мэрии.

В весенне-летний период 2022 года дорожные службы применяли обеспыливающую жидкость «Бионорд Антипыль» и моющее концентрированное средство. Особенность средства заключалась в том, что оно связывало пылевидные частицы между собой и помогало беспрепятственно смыть их с проезжей части.

− Результатом таких мер является значительное снижение концентрации пыли в воздухе, поэтому планируется увеличение закупки данных реагентов в 2023 году, − добавили в мэрии.

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