В Новосибирске на неделю ограничили проезд по Лермонтова

Работы продлятся до 28 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на неделю ограничили проезд по улице Лермонтова из-за ремонтных работ на электрокабеле.

— По 28 октября на 2 метра сужается улица Лермонтова в районе здания №30. Из-за ограничения водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в мэрии.

Напомним, что из-за строительных и ремонтных работ ограничили проезд по трем улицам Октябрьского района: Автогенной, Никитина и 2-я Воинская.

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