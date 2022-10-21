Новосибирский переработчик рыбы вышел в лидеры отрасли благодаря нацпроекту

Компания увеличила выработку на 42%. Фото: правительство НСО

Новосибирская компания «Рыбный хит» увеличила выработку на 42% и вышла в лидеры отрасли благодаря нацпроекту «Производительность труда». Компании потребовалось на это всего полгода.

— В нашем регионе работают десятки компаний, которые не просто зарабатывают деньги, но подходят к этому творчески, с умом, с заботой о персонале и о собственных клиентах, и компания «Рыбный хит» — одна из таких. Это — по-настоящему лидер, в полном понимании этого слова. Здесь виден пример хорошего внедрения механизмов национального проекта «Производительность труда». За время работы с Федеральным центром компетенций впечатляющие результаты — и экономические, и качественные — которые обязательно должны почувствовать конечные потребители продукции компании, — пояснил Андрей Травников.

Главным результатом для компании после вхождения в нацпроект стало обучение и переобучение персонала, увеличение производительности, а также улучшения в логистике и работе с персоналом.

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