Стало известно, как связан с Новосибирском советский фантаст Итин, расстрелянный 84 года назад

Писателя Вивиана Итина расстреляли в Новосибирске. Фото: Красноярская краевая научная библиотека

Писателя Вивиана Итина считают одним из основателей советской фантастики. «ЧС-Инфо» рассказало, как деятель культуры был связан с Новосибирском.

Вивиан Итин − автор утопического романа «Страна Гонгури». Произведение издано в 1922 году в городе Канске Красноярского края.

В 1923 году писатель перебрался в Новониколаевск. Именно благодаря ему город спустя два года назвали Новосибирском.

− Когда Советская власть решила переименовать город, предложенное Итиным название пришлось членам комиссии по душе, − пишет «ЧС-Инфо».

А еще здесь деятель культуры работал ответственным редактором журнала «Сибирские огни». Благодаря его вкладу издание стало лучшим в Сибири.

Так вышло, что Новосибирск стал для Вивиана Итина не только домом, но и последним пристанищем. В 1938 году его приговорили к расстрелу – якобы за шпионаж в пользу Японии. Приговор привели в исполнение 22 октября, и лишь в 1956 году писателя посмертно реабилитировали.

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