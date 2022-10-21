Компания «Рыбный хит» увеличила выработку после вхождения в нацпроект «Производительность труда»

Компания увеличила выработку на 42%. Фото: правительство НСО

Губернатор Андрей Травников во время посещения производственных площадок компании «Рыбный хит» высоко оценил новые стандарты работы.

Руководители предприятия представили главе региона информацию о компании, её продукции, продемонстрировали работу цехов и доложили о результатах участия в национальном проекте «Производительность труда». Реализация нацпроекта — важный приоритет в работе региональных властей.

Федеральный центр компетенций уже помог предприятию внедрить новые стандарты работы, и «Рыбный хит» продолжает этого сотрудничество, главным результатом которого — всего за полгода – стали обучение и переобучение персонала, серьёзное повышение производительности труда (время протекания процессов удалось снизить на 50%, увеличить выработку на 42%, снизить запасы незавершённого производства на 32%). Помимо этого, предприятие добилось серьёзных улучшений в части логистики, работы с персоналом, и в целом сейчас выступает примером для всей отрасли.

— В нашем регионе работают десятки компаний, которые не просто зарабатывают деньги, но подходят к этому творчески, с умом, с заботой о персонале и о собственных клиентах, и компания «Рыбный хит» — одна из таких. Это — по-настоящему лидер, в полном понимании этого слова. Здесь виден пример хорошего внедрения механизмов национального проекта «Производительность труда». За время работы с Федеральным центром компетенций впечатляющие результаты — и экономические, и качественные — которые обязательно должны почувствовать конечные потребители продукции компании, — подчеркнул Андрей Травников.

Главной целью вхождения предприятия в нацпроект было увеличение объёмов производства без увеличения нагрузки на персонал. Так до работы с ФЦК кулинарный цех «Рыбный хит» производил по 309 тонн продукции в месяц, а после — 437 тонн. При увеличении объемов производства удалось значительно снизить интенсивность труда на участке и текучесть персонала.

По итогам пилотного проекта с целью дальнейшего повышения производительности запущен проект модернизации производства.

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