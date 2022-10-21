Новосибирск вечером 21 октября сковали 9-бальные пробки

Проблемными участками стала правобережная развязка, площадь Калинина и Станционная. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Новосибирск вечером в пятницу, 21 октября, сковали девятибалльные пробки. Пик пришел на промежуток времени от 6-7 до 8 часов вечера.

— Проблемными участками традиционно стала правобережная развязка, Кирова, участок Красного проспекта от пересечения с Гоголя до площади Калинина, Дуси Ковальчук, проезд Энергетиков, а также Станционная и выезды на Гуссинобродское шоссе со стороны Есенина и Доватора, — сообщает сервис Яндекс. Карты.

Сейчас на дорогах стало свободнее. Карта города уже не выглядят такой бордовой. Оцениваются пробки в 6 баллов.

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