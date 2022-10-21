Пульмонолог перечислил тяжелые заболевания, при которых возникает одышка

Пульмонолог рассказал, о каких тяжелых заболеваниях говорит одышка.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пульмонолог Олег Абакумов рассказал, о каких тяжелых заболеваниях говорит одышка. Его слова приводит News.ru.
Причины появления одышки могут быть разные. Первая из них – иммобилизация. Суть в том, что из-за долгого пребывания в лежачем положении во время болезни межреберные мышцы и диафрагма у человека ослабевают. На помощь придут спорт и дыхательная гимнастика.
Также появление ощущение нехватки воздуха возникает при заболевании легких. Среди них − фиброз, астма и ХОБЛ. Чтобы поставить точный диагноз, необходимо сделать КТ.
− Третья причина − анемия. Железо − проводник кислорода. При его нехватке дыхание осложняется. Здесь обязателен анализ на ферритин, чтобы исключить данную проблему, − отметил Олег Абакумов.
Одышка может указывать и на сердечную недостаточность. Болезнь нередко сопровождают отеки и гипертония. В данном случае следует сделать ЭКГ и УЗИ сердца.
Пятая причина – тромбоз. Чтобы выявить недуг, необходимы проверка Д-димера, УЗИ вен ног и эхокардиография.
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