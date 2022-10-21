В мэрии рассказали, будут ли перекрывать дороги в Новосибирске на 4 ноября 2022 года

В мэрии рассказали, будут ли перекрывать дорого на День народного единства.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В мэрии Новосибирска рассказали, будут ли перекрывать дороги в Новосибирске на 4 ноября 2022 года. На День народного единства запланировано несколько мероприятий, в том числе фестиваль.
— Планируется проведение XХ Городского фестиваля национальных культур «Новосибирск – город дружбы», посвященного Дню народного единства, во Дворце культуры железнодорожников. В рамках проведения мероприятия перекрытие дорог и изменение маршрутов общественного транспорта не планируется, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии города.
Напомним, до этого в мэрии рассказали, как 4 ноября изменится работа общественного транспорта.
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