В мэрии рассказали, будут ли перекрывать дороги в Новосибирске на 4 ноября 2022 года

В мэрии рассказали, будут ли перекрывать дорого на День народного единства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Новосибирска рассказали, будут ли перекрывать дороги в Новосибирске на 4 ноября 2022 года. На День народного единства запланировано несколько мероприятий, в том числе фестиваль.

— Планируется проведение XХ Городского фестиваля национальных культур «Новосибирск – город дружбы», посвященного Дню народного единства, во Дворце культуры железнодорожников. В рамках проведения мероприятия перекрытие дорог и изменение маршрутов общественного транспорта не планируется, — сообщили КП-Новосибирск в мэрии города.

Напомним, до этого в мэрии рассказали, как 4 ноября изменится работа общественного транспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

График работы общественного транспорта в Новосибирске на 4 ноября 2022 года: в мэрии рассказали об изменениях

Мэрия рассказала, как изменится график работы общественного транспорта в Новосибирске на 4 ноября 2022 года (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91.00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер