График работы общественного транспорта в Новосибирске на 4 ноября 2022 года: в мэрии рассказали об изменениях

На 4 ноября автобусы будут реже ходить.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В мэрии рассказали, как будет работать общественный транспорт как будет работать общественный транспорт в Новосибирске на 4 ноября 2022 года. Пятница будет выходным в честь Дня народного единства Схема движения автобусов, троллейбусов и маршруток не поменяется.
— По информации управления пассажирских перевозок, общественный транспорт 4 ноября будет работать в режиме выходного дня с увеличением интервалов движения, — прокомментировали в мэрии города.
Узнать график движения нужного вам транспорта можно на сайте МКУ «ЦУГАЭТ». Для этого в строке «Расписание» выберите номер и направление маршрута, а затем тип расписания «Выходное».
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