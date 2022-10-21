В Новосибирске неизвестные украли качели с детской площадки

В Ленинском районе Новосибирска с детской площадки исчезли качели. Фото: Ленинский район. Новосибирск

В Ленинском районе Новосибирска с детской площадки исчезли качели. Местные жители уверены, что их украли.

Качели-гнездо располагались по улице Блюхера 67/1. Примерно неделю назад они пропали, сообщили в группе «Ленинский район. Новосибирск».

− Нет слов, ну как можно благоустраивать дворы, если у нас воруют мусорки и качели, − отметил автор публикации.

Местные жители написали заявление в полицию. Они обратились к землякам с просьбой при наличии какой-то информации сообщить в дежурную часть Ленинского отдела полиции: +7 (383) 232-16-45, +7 (383) 232-17-18.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber