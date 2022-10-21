Мокрый снег и жуткий ветер: на выходных в Новосибирск нагрянет непогода

23 октября ожидается порывистый ветер до 20 м/с и мокрый снег. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирск на выходных придет похолодание до +4 градусов днем и порывистый ветер до 20 метров в секунду. О неутешительном прогнозе рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По его данным в субботу, 22 октября, будет теплая, но пасмурная погода, а уже на следующий день ожидается снег, похолодание и порывистый ветер.

— В воскресенье, 23 октября, ночью будет +7…+9 градусов, днем столбики термометров покажут аналогичное значение, но в течение дня температура понизится до +2…+4 градусов. Ожидается дождь, переходящий в мокрый снег, и гололедица. Ветер северо-западный 10-15 метров в секунду с порывами до 20 метров в секунду, — сообщили синоптики.

Начало новой недели также не порадует новосибирцев. В понедельник, 24 октября, ночью похолодает до -2 градусов, а сильный порывистый ветер до 19 метров в секунду будет нести мокрый снег. Днем немного распогодится. Воздух не прогреется выше отметки в +4 градуса, однако осадков не ожидается, а ветер ослабнет до 5-10 метров в секунду.

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