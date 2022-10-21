Сибиряк в пьяном ДТП погубил шестимесячную дочку. Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю.
В Алтайском крае до суда дошло дело отца, погубившего в ДТП 6-месячную дочку. 32-летний мужчина сел за руль пьяным. Жуткая авария случилась 29 августа в Петропавловском районе.
– Мужчина, севший за руль под градусом, опрокинул автомобиль. Его ребенок, девочка 6-ти месяцев, умерла до приезда медиков, – пишет «ТОЛК».
Ранее горе-отца уже привлекали за пьяное вождение. Он был лишён прав.
Он раскаялся в содеянном. Сейчас он в СИЗО.
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