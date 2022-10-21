Новым гендиректором новосибирского РЭС стал Дмитрий Шароватов

Дмитрий Шароватов займет пост гендиректора с 22 октября. Фото: РЭС

У системообразующего электросетевого предприятие Новосибирской области (РЭС) сменился руководитель. С 22 октября пост гендиректора займет Дмитрий Шароватов. В настоящее время он является председателем совета директоров АО «Башкирская электросетевая компания».

— Новый руководитель будет не только решать масштабные задачи по трансформации самой компании, но и курировать системную работу по консолидации электросетевых активов, повышению эффективности деятельности предприятия в рамках государственного регулирования, — сообщили в пресс-службе РЭС.

Владимир Герасимов, который ранее занимал должность гендиректора, продолжит работу в компании, но уже на позиции первого заместителя технического гендиректора.

Дмитрий Шароватов родился в 1974 году в Кисловодске. Окончил Российскую Экономическую Академию им. Г.В. Плеханова по специальности «Экономика и управление на производственном предприятии» с присвоением квалификации «Экономист-менеджер», Московскую международную высшую школу бизнеса «Мирбис» (Институт) по программе «МВА - финансы» с присвоением дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования», аспирантуру РЭА им. Г.В.Плеханова по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». Имеет ученую степень - кандидат экономических наук.

После окончания аспирантуры РЭА им. Плеханова с 1999 по 2014 год Шароватов прошел путь от ведущего экономиста по планированию отдела экономического анализа и прогноза Управления экономики и финансов до члена правления, заместителя генерального директора, финансового директора. В октябре 2020 года Шароватов был избран председателем совета директоров АО «БЭСК».

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