В Новосибирске завершается второй этап реконструкции Гусинобродского шоссе

Ремонт Гусинобродского шоссе находится на завершающей стадии. Фото: мэрия Новосибирска

Ремонт Гусинобродского шоссе находится на завершающей стадии. До конца октября строители планируют уложить асфальтовое покрытие. Благоустраивать территорию будут до середины ноября, сообщили в мэрии Новосибирска.

Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что Гусинобродское шоссе – это важный объект, который является выездом из города.

− При выполнении работ строители столкнулись с рядом трудностей из-за большого количества коммуникаций, на их вынос ушло много времени, − отметил градоначальник.

По словам главы Новосибирска, мэрия контролирует как сроки, так и качество выполнения ремонта. За всем следит независимая комиссия. Если эксперты находят недостатки – подрядчик их устраняет.

Ремонтные работы проводятся от здания по адресу Дегтярева, 23 до пересечения с улицей Зеленодолинской. Реконструкцию делают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Протяженность участка составляет чуть больше двух километров. На данный момент объект готов на 93%.

Сейчас рабочие устраивают слои основания из асфальтобетона и засыпают откос. Кстати, откос оказался проблемным – пришлось даже переносить газопровод. Потом установят дорожные знаки, парапетные и пешеходные ограждения, а также четыре остановки.

Начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов сообщил, что на дорожное покрытие и все элементы благоустройства действует гарантия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber