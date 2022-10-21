Новосибирские студенты представили разработки в сфере импортозамещения в IT-отрасли. Фото: правительство НСО.

В Новосибирске на двухдневном медиафестивале Digital PR in IT рассмотрели различные креативные направления в IT-сфере. Речь о проектах в сфере рекламы и PR в IT-сфере, планах продвижения госуслуг в электронном формате, популяризации отечественных цифровых разработок и т.д. Прошел медиафестиваль 20-21 октября. Содействие в его проведении оказало министерство цифрового развития и связи Новосибирской области.

В правительстве НСО уточнили, что к участникам фестиваля обратилась замминистра цифрового развития и связи Ирина Савельева. Она поздравила их в преддверии Дня рекламиста. По ее словам, сложные решения необходимо продвигать на широкую аудиторию. Оформлять продукты, производимые Новосибирской областью, нужно креативно, уверена Савельева.

– Наш регион – флагман IT-отрасли, у нас на высоком уровне ведётся подготовка кадров. Уверена, что креативные решения будут способствовать дальнейшему развитию этой сферы, – уточнила замминистра.

Участниками медиафестиваля стали свыше 150 человек. Так, в течение месяца студенты, задействованные в мероприятии, представляли свои кейсы, которые затрагивают тему импортозамещения в IT-отрасли. Эта тема – приоритет в деятельности областного правительства. Такие задачи ранее поставил губернатор региона Андрей Травников. Он озвучил их на апрельской конференции «Импортонезависимость». Её проводили в Новосибирской области.

В правительстве добавили, что сделанные студентами-сибиряками разработки поспособствуют информационному продвижению IT-продуктов отечественного производства. Кроме того, они популяризируют госуслуги в электронном формате, да и в целом благотворно повлияют на креативное развитие IT-отрасли в Новосибирской области.

Известно, что студенческие проекты применят на практике в работе власти НСО и региональных IT-компаний.

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