В Новосибирской области с начальницы отделения почтовой связи взыскали незаконное вознаграждение

Прокуратура взыскала с начальницы отделения почтовой связи незаконное вознаграждение. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Куйбышевская межрайонная прокуратура взыскала с начальницы отделения почтовой связи незаконное вознаграждение. Женщина получила взятку в размере 15 тысяч рублей.

Как сообщили в региональной прокуратуре, Куйбышевский районный суд признал сибирячку виновной в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Известно, что женщина договорилась с неким предпринимателем. За 15 тысяч рублей она передала ему сведения о пенсионерах, проживающих в Куйбышевском районе.

− Эти сведения предприниматель использовал в коммерческой деятельности, − объяснили в прокуратуре НСО.

Позже в Куйбышевский районный суд поступил иск от межрайонного прокурора о признании сделки по получению взятки ничтожной. С начальницы отделения почтовой связи потребовали в полном объеме взыскать незаконное вознаграждение.

Требования прокурора суд удовлетворил. Судебное решение еще не вступило в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber