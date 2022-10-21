Под Новосибирском Станция «скорой» взыскала с виновника ДТП свыше миллиона рублей на санавиацию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области «Станция скорой помощи» по суду взыскала с виновника ДТП свыше миллиона рублей. Эти средства были потрачены на санавиацию. Она потребовалась для эвакуации пострадавшего в аварии. Подробности раскрыли в прокуратуре Новосибирской области.

– Суд установил, что 10 марта 2020 года ответчик двигался на автомобиле по дороге в Барабинском районе НСО. При совершении обгона спровоцировал ДТП. В результате аварии другой водитель получил опасные для жизни травмы. Для эвакуации пострадавшего использовали санавиацию. Стоимость её составила свыше 1,1 млн рублей, – уточнили в прокуратуре НСО.

Ответчик расходы добровольно не возместил. Это и стало причиной судебного иска.

Суд требования истца удовлетворил.

Виновнику ДТП придется заплатить. Однако судебное решение пока не вступило в законную силу.

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