Под Новосибирском Станция «скорой» взыскала с виновника ДТП свыше миллиона рублей на санавиацию.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области «Станция скорой помощи» по суду взыскала с виновника ДТП свыше миллиона рублей. Эти средства были потрачены на санавиацию. Она потребовалась для эвакуации пострадавшего в аварии. Подробности раскрыли в прокуратуре Новосибирской области.
– Суд установил, что 10 марта 2020 года ответчик двигался на автомобиле по дороге в Барабинском районе НСО. При совершении обгона спровоцировал ДТП. В результате аварии другой водитель получил опасные для жизни травмы. Для эвакуации пострадавшего использовали санавиацию. Стоимость её составила свыше 1,1 млн рублей, – уточнили в прокуратуре НСО.
Ответчик расходы добровольно не возместил. Это и стало причиной судебного иска.
Суд требования истца удовлетворил.
Виновнику ДТП придется заплатить. Однако судебное решение пока не вступило в законную силу.
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