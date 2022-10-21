Очевидцы рассказали о пожаре в новосибирской десятиэтажке, у которой вспыхнула стена

Под фасадно плиткой многоэтажки загорелся утеплитель.
Фото: Никита МАНЬКО
В Новосибирске пожарные потушили стену многоэтажки – горел утеплитель внутри панелей. По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, возгорание началось в 14:38 на улице Советская, 95.
— Я из окна увидела огонь под обшивкой, был сильный дым, сильно пахло у нас квартире. Пожарные выбили подъездную дверь, им никто не открыл. В подъезде огня не было. Приехала автовышка, растянули лестницу и стали проливать фасад. Потом обнаружили, что горит внизу и вверху. Тревожно – под обшивкой утеплитель может затухнуть, а потом разгореться опять, — рассказала КП-Новосибирск жительница соседнего дома.
Пострадавших в пожаре нет.
Фото: Никита МАНЬКО
Пожарные эвакуировали жителей высотки. По предварительным данным, никто не пострадал. Площадь возгорания составила около 30 кв.м. На месте работали 6 пожарных расчетов. Для тушения пожара ГИБДД пришлось перекрыть участок улицы Советской.
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