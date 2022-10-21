Журналисты КП-Новосибирск победили в конкурсе по борьбе с терроризмом

В 2022 году журналисты КП-Новосибирск стали одними из победителей конкурса «СМИ против террора».
Фото: Виктория МИНАЕВА
Названы новосибирские СМИ, победившие в конкурсе «СМИ против террора» в 2022 году.
Мероприятие проводят сотрудники УФСБ России по Новосибирской области совместно с управлением информационных проектов правительства региона. С 2012 года в нем участвуют корреспонденты большинства новосибирских СМИ. В ФСБ каждый год отбирают лучшие репортажи, сюжеты и посты в соцсетях по теме борьбы с экстремизмом и терроризмом.
В 2022 году победителями стали 9 журналистов из редакций КП-Новосибирск, Коммерсантъ. Сибирь, Сибкрай, ГТРК «Новосибирск», ОТС, 49 канала и сообщества АСТ-54. НомиВ 2нанты получили грамоты и дипломы конкурса, также им вручили денежные премии.
Одним из лучших признали материал «Комсомолки» – «Московский суши-повар, завербованный террористами, обещал убить 100 тысяч неверных» под авторством главного редактора КП-Новосибирск Виктории Минаевой и редактора радио КП-Новосибирск Вадима Алексеева.
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