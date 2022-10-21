Новосибирцы купили два внедорожника для СВО

Зампред Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ в Новосибирской области Сергей Шилов. Фото: пресс-служба партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»

- В сентябре я кинул среди своих друзей и знакомых клич, и мы собрали денег на покупку двух бэушных УАЗов «Патриот». Порядка двух недель у нас ушло на приведение машин в порядок и подготовку их к долгой эксплуатации в условиях бездорожья, - рассказал о благотворительной акции ее инициатор - зампред совета реготделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» в Новосибирской области Сергей Шилов.

Новосибирские мастера усилили внедорожникам подвеску. Установили на них багажники и лебедки. Вложили оснастку: усиленные тросы, домкраты, воздушные компрессоры для подкачки колес, наборы ключей, огнетушители. По словам Сергея Шилова, на два УАЗа было потрачено около 2,5 миллиона рублей - примерно 1,8 миллиона на покупку и 700 тысяч - на ремонт и модернизацию.

Уже в октябре Сергей Шилов с товарищем перегнали машины в Луганскую народную республику. Выдвинувшись из Новосибирска, они миновали Урал, Самару и со стороны Белгородской области въехали в ЛНР. Весь путь у них занял четыре дня.

- Первый внедорожник мы передали в одно из подразделений, принимающих участие в спецоперации. Второй - ребятам из штаба Захара Прилепина в Луганской народной республике, с которыми сотрудничаем давно. Именно через этих однопартийцев Новосибирское отделение «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ - ЗА ПРАВДУ» уже много раз передавало гуманитарную помощь из нашего региона, - продолжает вице-лидер новосибирских социалистов. - Штаб Захара Прилепина в этом регионе имеет склады - в Ростове, Луганске и Новоайдаре. Руководителя штаба Юрия Мезинова Захар Прилепин даже как-то назвал генералом волонтерских войск. Таков там масштаб распределения помощи… Главная проблема волонтеров - это колеса. География помощи постоянно расширяется, а значит, машин нужно все больше. Кроме того, осколки снарядов рвут покрышки, в целом машины работают в тяжелых условиях, то есть очень быстро приходят в негодность. А людей нужно кормить… Узнав об этой ситуации, мы и решили помочь УАЗами.

После передачи автомобилей новосибирские волонтеры некоторое время, чуть более двух дней, пробыли в ЛНР. Вместе с Юрием Мезиновым они ездили на передовую, в район города Кременная, где раздали детское питание и другую гуманитарную помощь.

Завершая рассказ о проделанной работе, новосибирский социалист поделился планами на ближайшее будущее:

- В дополнение к УАЗам я собираюсь приобрести для волонтеров небольшой грузовичок. Для этого на днях открою сбор, чтобы свою посильную лепту могли внести жители и Новосибирской области, и других регионов Сибири. Русские люди всегда были сильны единством взаимовыручкой. Вместе мы победим!