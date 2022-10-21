В Новосибирске спасатели вытащили алабая из заброшенного погреба

Новосибирские спасатели вытащили алабая из заброшенного погреба. Фото: Спасатели МАСС

Новосибирские спасатели вытащили алабая, который сидел в заброшенном погребе. Спасательная операция прошла утром в пятницу, 21 октября.

Животное находилось по улице Мошковской в Пашино. Собаку обнаружили еще вчера вечером, рассказали в группе Муниципальной аварийно-спасательной службы «ВКонтакте».

На место прибыли сотрудники МАСС, специалисты Новосибирского центра по проблемам домашних животных и зоозащитники. Спасатели аккуратно извлекли алабая из погреба и поместили его в клетку.

− Пса передали волонтерам для дальнейшей передержки и поиска хозяина, − отметили в публикации.

Как животное оказалось в погребе − неизвестно.

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