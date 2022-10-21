В Новосибирске загорелся фасад 10-этажного дома на улице 1905 года

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение. Фото: МЧС по НСО

В Новосибирске загорелся фасад у десятиэтажного дома по улице 1905 года. Произошло ЧП днем в пятницу, 21 октября.

— Загорелся утеплитель под фасадной плиткой с 1 по 9 этажи. Проводится эвакуация жителей. Открытое горение ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала, — сообщили в региональном МЧС.

Судя по фото, пожарные разбивают фасадную плитку, ища очаги возгорания. По словам очевидцев, вместе с утеплителем под фасадом тлеет и пароизоляционная пленка. В МЧС добавили, что предварительная площадь пожара — 30 квадратов.

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