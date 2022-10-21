Куда исчез этнопарк «Территория Сибири» в Новосибирске и откроют ли его снова

После реконструкции Заельцовского парка частный музей в нем перестал работать. Фото: https://vk.com/etnopark_nsk

После реконструкции Заельцовского парка в нем закрылся этнопарк «Территория Сибири», который работал там почти десять лет. Это был частный музей с юртами, чумами и чайной, где проводили экскурсии, давали посетителям пострелять из лука и почувствовать на себе быт коренных народов Сибири.

Жители Новосибирска по-прежнему по нему скучают. Мы узнали, вернется ли музей в парк.

— Хорошо, что о нас вспоминают, но мы больше не откроемся. Есть планы открыть этнопарк в другом месте, за пределами Новосибирской области, — рассказал КП-Новосибирск владелец бывший владелец этнопарка, предприниматель Вячеслав Карманов.

Напомним, Заельцовский парк открыли после реконструкции 25 июня. Там обновили тропинки, плитку, открыли сухое озеро, многофункциональные и детские площадки.

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