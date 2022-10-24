Крупнейший производитель гофроупаковки за Уралом повысит эффективность

Фото: АИР НСО

Этого удастся достичь за счет сокращения простоев оборудования, а также совершенствования системы планирования и повышения эффективности вспомогательных бизнес-процессов.

«Болотнинская гофротара» - современная компания более чем с 50-летним опытом. Предприятие оснащено двумя гофроагрегатами производительностью свыше 10 млн кв.м. гофрокартона в месяц. Является крупнейшим налогоплательщиком Болотнинского района.

- Для реализации пилотного проекта был выбран поток изготовления гофроупаковки, на котором производят востребованную продукцию с трехцветной печатью. Вместе с рабочей группой предприятия мы планируем повысить выработку на линии благодаря сокращению времени переналадок, повышению скорости производства заготовки, оптимизации логистических процессов. Опираясь на опыт в сфере повышения производительности на российских предприятиях, мы повышаем выработку на линии в среднем на 20-30», - говорит старший руководитель проекта ФЦК Александр Бычков.

Фото: АИР НСО

- Участие в нацпроекте является логичным продолжением усилий по повышению эффективности компании. Мы планируем развиваться, запускать новые производственные мощности, и нацпроект, на мой взгляд, позволит найти организационные ресурсы для успешной реализации намеченных планов, - отметил генеральный директор ЗАО «Болотнинская гофротара» Алексей Томилов.

Сейчас участниками нацпроекта «Производительность труда» в НСО стали уже более 70 компаний. На многих из них помимо повышения производительности отмечен рост зарплаты сотрудников, снижение интенсивности труда, улучшение эргономики рабочих мест.