В Новосибирске трое приятелей ограбили прохожих и пытались уехать в Москву. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске трое приятелей в возрасте 19 и 20 лет напали на нескольких прохожих. Подробности о преступлениях рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации полиции,2 октября в полицию обратились два новосибирца. Горожане сообщили, что их ограбили на улице Петухова, около 22:30. Один заявитель уточнил, что группа мужчина с применением силы забрала у него мобильник и наушники. Второй потерпевший пояснил, что он шел по улице и разговаривал по телефону. В это время к нему подбежал неизвестный. Он вырвал у него гаджет и скрылся.

Оперативники нашли и задержали подозреваемых. Приятели сбыли гаджеты и решили скрыться в Москве. Планировали уехать в столицу на поезде. Обнаружили их в Омске на остановочной платформе. Злоумышленников доставили в Новосибирск. Ранее парни не были судимы. Местонахождение гаджетов полицейские устанавливают.

В отношении парней возбудили уголовное дело за грабеж. Их на время следствия отправили в СИЗО.

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