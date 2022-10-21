В Новосибирске за 315 миллионов продают бизнес-центр «Якутия»

Бизнес-центр «Якутия» выставили на продажу в Новосибирске. Фото: Авито
Бизнес-центр «Якутия» выставили на продажу в Новосибирске. Объявление появилось на «Авито» пару дней назад.
Объект расположен по адресу Улица Большевистская, 103 в Октябрьском районе. За него просят 315 миллионов рублей.
− Бизнес-центр «Якутия» − одно из самых необычных по своей форме зданий Новосибирска, − говорится в объявлении.
В нем пять этажей. Общая площадь объекта составляет около шести тысяч метров квадратных.
По словам продавца, главными изюминками бизнес-центра являются витражные окна, а также атриум – центральное двусветное пространство высотой примерно 10 метров.
Внутри сделан современный ремонт, есть интернет, пожарная и охранная сигнализации и так далее.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер