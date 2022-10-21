В Новосибирске за 315 миллионов продают бизнес-центр «Якутия»

Бизнес-центр «Якутия» выставили на продажу в Новосибирске. Фото: Авито

Бизнес-центр «Якутия» выставили на продажу в Новосибирске. Объявление появилось на «Авито» пару дней назад.

Объект расположен по адресу Улица Большевистская, 103 в Октябрьском районе. За него просят 315 миллионов рублей.

− Бизнес-центр «Якутия» − одно из самых необычных по своей форме зданий Новосибирска, − говорится в объявлении.

В нем пять этажей. Общая площадь объекта составляет около шести тысяч метров квадратных.

По словам продавца, главными изюминками бизнес-центра являются витражные окна, а также атриум – центральное двусветное пространство высотой примерно 10 метров.

Внутри сделан современный ремонт, есть интернет, пожарная и охранная сигнализации и так далее.

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