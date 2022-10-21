В Новосибирске на четвертом мосту начали укладывать литой асфальтобетон. Фото: ГК "ВИС" // Телеграм-канал.

В Новосибирске на 4-м мосту через реку Обь начали укладывать литой асфальтобетон. Уже выполнили 30% работ. Площадь покрытия в настоящий момент превышает 7 тысяч квадратных метров. Как сообщили в ГК «ВИС», до конца 2022 года там установят парапетное ограждение.

– Работы проводя с помощью гусеничного укладчика с интегрированным щебнераспределителем. В специальных котлах-кохерах смесь транспортируют с асфальтобетонного завода до места укладки. Технология предусматривает температуру материала от +190 до +250°C, что обеспечивает «спекание» слоёв асфальтобетона с основанием и его последующее функционирование как единого целого с пролётными строениями, – рассказали подробности в «ВИС».

В ГК добавили, что новый мост предусматривает высокую скорость движения – до 100 км в час. В связи с чем все подъезды к нему должны максимально отвечать требованиям безопасности: и автовладельцев и пассажиров. Рабочее движение по путепроводу намерены открыть в ноябре.

В «ВИС» уточнили, что рабочие уже полностью собрали и подготовили к установке перемычку. Она соединит стойки. Благодаря такому соединению получится символичная буква «Н». Поднимут ее на высоту 76 метров в ближайшее время.

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