Дело о мошенничестве в центре соцподдержки возбудили в Новосибирской области

Директор центра соцподдержки похитил 400 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Искитимском районе Новосибирской области возбудили уголовное дело о хищении бюджетных средств. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В центре скандала оказался ГКУ НСО «Центр социальной поддержки населения города Искитима», а точнее − его руководитель. Выяснилось, что директор учреждения фиктивно взял на работу человека. В период с 2019 по 2021 годы «сотруднику» начисляли заработную плату, которая в итоге отправлялась в карман руководителю.

− Директор похищал зарплату с помощью банковской карты. Ущерб составил около 400 тысяч рублей, − рассказали в прокуратуре.

Данный факт вскрылся во время прокурорской проверки. Материалы направили в следственный орган.

В отношении руководителя Центра соцподдержки возбудили уголовное дело. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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