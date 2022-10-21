Депутата новосибирского Заксобрания Лаптева оставили в СИЗО по делу о крупной взятке

Депутата новосибирского Заксобрания оставили в СИЗО за взятки. Фото: Управление Судебного департамента в НСО.

В пятницу, 21 октября, экс-сенатора Совета Федерации от Новосибирской области и депутата регионального парламента Владимира Лаптева не выпустили из СИЗО. Новосибирский областной суд не удовлетворил апелляцию его адвоката об изменении меры пресечения. Об этом сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

Напомним, Лаптева арестовали по уголовному делу о получении взятки в крупном размере. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. До 26 ноября депутат будет находиться под стражей.

Следователи подозревают, что экс-сенатор, являясь председателем комиссии по экологии, предложил коллеге Юрию Кошкину место в комитете. Взамен депутат отдал Лаптеву свою зарплатную карту, на которой за год набралось почти 900 тысяч рублей.

Адвокат Владимира Лаптева рассказал другую версию событий. Якобы Кошкин задолжал его подзащитному крупную сумму, а когда пришло время отдавать долги, подал в суд заявление о взятке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутата Заксобрания Владимира Лаптева увезли на скорой во время ареста в суде

Суд арестовал депутата Заксобрания Владимира Лаптева (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber