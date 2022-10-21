Депутата новосибирского Заксобрания Лаптева оставили в СИЗО по делу о крупной взятке

Депутата новосибирского Заксобрания оставили в СИЗО за взятки. Фото: Управление Судебного департамента в НСО.
В пятницу, 21 октября, экс-сенатора Совета Федерации от Новосибирской области и депутата регионального парламента Владимира Лаптева не выпустили из СИЗО. Новосибирский областной суд не удовлетворил апелляцию его адвоката об изменении меры пресечения. Об этом сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.
Напомним, Лаптева арестовали по уголовному делу о получении взятки в крупном размере. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы. До 26 ноября депутат будет находиться под стражей.
Следователи подозревают, что экс-сенатор, являясь председателем комиссии по экологии, предложил коллеге Юрию Кошкину место в комитете. Взамен депутат отдал Лаптеву свою зарплатную карту, на которой за год набралось почти 900 тысяч рублей.
Адвокат Владимира Лаптева рассказал другую версию событий. Якобы Кошкин задолжал его подзащитному крупную сумму, а когда пришло время отдавать долги, подал в суд заявление о взятке.
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