Цифровизация в каждый дом: «Ростелеком» обновляет оптическую сеть в Новосибирской области

Фото: Департамент внешних коммуникаций МРФ «Сибирь»

Осенью этого года скоростной интернет и цифровые сервисы станут доступнее для жителей 31 населенного пункта, до которых федеральный провайдер организует магистрали по технологии «оптика в дом».

Обновленные линии связи, в частности, появятся в поселке Новые Решеты Кочковского района, в селе Чингис Ордынского района, деревне Старощербаково Барабинского района, поселке Зыково Венгеровского района, деревне Белобородово Коченевского района. В общей сложности модернизированными сетями будет охвачено 4 465 домохозяйств.

- Мы последовательно устраняем цифровое неравенство в регионе, охватывая все новые населенные пункты не только по федеральным проектам, но и в рамках наших программ обновления инфраструктуры. Благодаря этому интернет и сопутствующие сервисы становятся привычным явлением даже в отделенных и небольших поселках Новосибирской области, - уточнил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

Еще на стадии строительства оптоволокна жители могли подать заявку в «Ростелеком» на подключение услуг. Наибольшей популярностью у сельчан пользовался цифровой видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, а также сервис «Облачное видеонаблюдение», подходящий для круглосуточного контроля за домом и двором.

Узнать подробнее о цифровых сервисах «Ростелекома» и выгодных пакетных предложениях можно на сайте компании и по бесплатному номеру 8-800-100-0-800.