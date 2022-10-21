Двух венценосных журавлей перевезли из Новосибирского зоопарка в Казань

Венценосные журавли будут жить в Казани. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирский зоопарк имени Шило покинули два венценосных журавля. Птицы отправились в Казань, рассказали в Россельхознадзоре по Новосибирской области.

Птиц перевозили в самолете. Их авиаперелет согласовали в октябре.

− 20 октября специалисты отдела государственного ветеринарного контроля в аэропорту Толмачево проконтролировали соблюдение необходимых ветеринарно-санитарных требований авиаперелета птиц, − сообщили в Россельхознадзоре.

Венценосные журавли родились в начале 2022 года. Их новым местом жительства станет «Казанский Зооботсад».

Ранее КП-Новосибирск писала, что самка снежного барса переехала из Новосибирского зоопарка в Красноярск.

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