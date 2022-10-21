Пограничники Новосибирской области пресекли вывоз за границу оружия и боеприпасов. Фото: Пресс-служба Пограничного Управления ФСБ РФ по НСО.
В автомобильном пропускном пункте «Павловка» сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Новосибирской области остановили машину, которая следовала за пределы страны. Транспорт осмотрели и нашли в нем оружие и боеприпасы. Машиной управлял гражданин России.
– Обнаружены и изъяты: травматический пистолет «ПБ-4-1 (ОСА)» и патроны к нему. Раннее сотрудниками Пограничного управления в багажных отделениях транспортных средств были обнаружены патроны к охотничьему оружию 12 калибра и пневматическая винтовка «МР-512», – сообщает пресс-служба Пограничного Управления ФСБ РФ по НСО.
Пограничники изъяли из машины оружие, а также боеприпасы. Все это передали полицейским. Нарушителей за границу не выпустили.
В Управлении напомнили, что на провоз через границу оружия и боеприпасов должны быть разрешения. Оформлять их нужно заранее.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер