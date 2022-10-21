Мэр Новосибирска рассказал о размещении беженцев из Украины и присоединённых территорий в Новосибирске.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
В пятницу, 21 октября, мэр Анатолий Локоть сообщил, что в Новосибирске насчитывают более 500 беженцев с Украины и присоединённых к России территорий. Об этом градоначальник сказал на пресс-конференции.
По данным Анатолия Локтя, в Новосибирске сейчас находятся 504 беженца из ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсонской области и с территории Украины. 102 из них – дети.
Мэр добавил, что в Новосибирск беженцы прибывают ежедневно. Мэр подчеркнул, что дети-беженцы выведены в отдельную категорию. Их стараются максимально оперативно распределять по школам и детсадам города.
– Сколько приедут, всех разместим. В этом наша миссия со времён Великой Отечественной войны. Традиция гостеприимства, братства, была, есть и будет в Новосибирске, – отметил Анатолий Локоть.
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