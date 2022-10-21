Двух наркоторговок из Бурятии обвинили в распространении закладок в Новосибирске

В Новосибирске распространяли закладки две бурятки. Фото: из архива КП.

В Новосибирске двух наркоторговок обвинили в распространении метилэфедрона на территории города. Об этом КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

В 2021 году две жительницы Бурятии купили более полукилограмма запрещенного вещества в интернете, а затем расфасовали по тайникам в Новосибирске.

Транспортная полиция пресекла попытки продажи наркотиков и изъяла вещества. Уголовное дело с утвержденным транспортной прокуратурой обвинением передали в Советский районный суд.

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