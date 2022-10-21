До суда дошло дело 20-летнего парня, насмерть сбившего 10-летнего мальчика под Новосибирском. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области перед судом предстанет 20-летний парень, по вине которого погиб ребёнок. Его обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Информацию об этом предоставили в прокуратуре Новосибирской области.

– Следствие установило, что 9 июля 2022 года парень управлял «Ниссаном». Он с превышением скорости ехал по улице Ермака в Барабинске. Не справился с управление, вылетел на обочину, по которой шёл мальчик 2012 года рождения. Ребёнок от полученных травм погиб на месте, – уточнили в прокуратуре.

Гонщик лишь частично признал вину.

Дело по существу рассмотрит Барабинский районный суд.

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