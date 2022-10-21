Новосибирский космонавт Анна Кикина подстригла коллегу на МКС машинкой-пылесосом

Анна Кикина подстригла космонавта на МКС. Фото: Роскосмос.

Новосибирский космонавт Анна Кикина подстригла коллегу на космической станции в невесомости. «Моделью» стал журналист и космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин. Видео специального корреспондента ТАСС опубликовали в Telegram-канале Роскосмоса.

К специальной машинке для стрижки в космосе прикрепляют всасывающий шланг, как у пылесоса. Делают это, чтобы волоски не улетели в вентиляцию и не сломали ее.

– По этой же причине на станции не используют карандаши (грифель может раскрошиться) и не привозят крошащуюся еду, – уточнили в Роскосмосе.

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