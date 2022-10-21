В Новосибирске на Димитровском мосту растянулась гигантская пробка из-за ДТП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 21 октября, в Новосибирске при движении с левого на правый берег растянулась огромная пробка. Затор длиной практически в 4 километра возник из-за аварии на димитровском мосту. Данные об этом появились на «2ГИС».

Помимо моста, ДТП затруднило движение на площадях Труда, Райсовета, проезде Энергетиков. Кроме того, сложно проехать по Большой улице.

Пробка также сковала Октябрьскую магистраль рядом с перекрестком с Ипподромской улицей. Также заторы на Котовского, Станиславского и Ватутина.

Сейчас уровень пробок в Новосибирске составляет 4 балла, а утром был 6 баллов.

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