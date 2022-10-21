Охранник погиб в горящей сторожке на Коммунстроевской в Новосибирске

В Новосибирске сгорел пост охраны. Фото: ГУ МЧС РФ по НСО.
Утром в пятницу, 21 октября, в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар в одноэтажном здании на улице Коммунстроевская – на посту охраны рядом с предприятием «Сибтехгаз». Сообщение поступило в 5:35 утра, рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по Новосибирской области. Пожарные были на месте через 5 минут.
– Звено газодымозащитников в условиях сильного задымления и высокой температуры проводило разведку в сторожке на наличие людей: на кровати в дальнем углу был обнаружен погибший, – сообщили в МЧС.
В постройке обрушился пол, огонь распространился на 12 квадратных метров. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники МЧС России и Следкома.
Установлена предварительная причина возгорания – неосторожность при курении.
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