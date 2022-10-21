Конец Хилокскому треугольнику: четверых новосибирцев, живущих по соседству со свалкой и кладбищем, признали потерпевшими

Четыре жителя улицы Малыгина проходят потерпевшими по делу о свалке, кладбище и рынке. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Четверых жильцов домов на улице Малыгина возле Левобережного полигона, Хилокской свалки и Клещихинского кладбища признали потерпевшими по уголовному делу. Об этом в пятницу, 21 октября, КП-Новосибирск рассказал защитник интересов местных жителей, руководитель региональной общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.

– Пока идёт следствие. Продлили до 15 декабря. Точно знаю, что опросили и допросили многих. Провели осмотр всего Хилокского треугольника с ярмарками, незаконными рынками, свалками, – сообщил КП-Новосибирск Михайлов.

Напомним, уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, возбудили после обращения местных к главе Следкома Александру Бастрыкину. Также суд обязал мэрию Новосибирска признать санитарной зоной территорию треугольника и ближайших жилых домов. Жителей должны переселить, а рынки закрыть.

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