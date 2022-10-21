В Новосибирске парень с девушкой перевернулись на «Тойоте». Фото: ГИБДД по Новосибирску.

В Дзержинском районе Новосибирска водитель 1998 года рождения не справился с управлением и наехал на бордюр. После чего машина опрокинулась. О ДТП рассказали в ГИБДД по городу.

– Произошла авария напротив дома № 117 по ул. пр-т Дзержинского 20 октября в 22:05, – уточнили в Госавтоинспекции.

В аварии пострадали и водитель, и его молодая пассажирка – девушка 2003 года рождения. Их госпитализировали с различными травмами.

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