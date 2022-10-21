Новосибирцы бросили на улице сбитого щенка хаски с тяжелым переломом

Брошенного щенка хаски выхаживают волонтеры. Фото: Сибкрай / предоставлено героями публикации.

Зоозащитники в Новосибирске ищут дом спасенному щенку хаски с именем Сага. Она потерялась и попала под машину на ОбьГЭСе. Один из очевидцев подобрал ее и пообещал отвезти в ветклинику, но потом передумал. Об этом сообщает Сибкрай.ru.

На следующий день Сагу увидели возле хозяйственного магазина около гаражей. Фото опубликовали в соцсетях, и местные жители обратились за помощью к волонтерам проекта «Помощь ездовым собакам help_husky_nsk».

– Мы забрали ее и поехали в ветеринарную клинику. Там малышке сделали рентген, который показал, что у нее сложный и неприятный перелом таза. То есть показания свидетелей верны, это именно ее сбила машина, – рассказала зоозащитница Яна Болсуновская.

Пока Сага не может доверять новым хозяевам, после случившегося она боится людей и машин. Сейчас щенок живет на передержке у волонтеров, но скоро ей будут искать новый дом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber