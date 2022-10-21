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Общество21 октября 2022 2:33

«Коптеры, шоколадки и сигареты»: гендиректор АИР Новосибирской области везет помощь бойцам на СВО

Глава инвестиционного агентства Новосибирской области Зырянов отправился в зону СВО с посылками для бойцов
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Глава агентства инвестиций НСО везет гуманитарную помощь бойцам на СВО. Фото: страница Александра Зырянова в соцсети "ВКонтакте".

Глава агентства инвестиций НСО везет гуманитарную помощь бойцам на СВО. Фото: страница Александра Зырянова в соцсети "ВКонтакте".

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов на бронированном автомобиле везет гуманитарную помощь бойцам в зону СВО. Эту информацию он подтвердил КП-Новосибирск.

Александр Зырянов опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» истории, в которых едет на бронированном автомобиле. На видео попали коробки, которые гендиректор АИР передаст нашим бойцам.

– Это коптеры, шоколадки и сигареты, – рассказал Александр Зырянов, отметив, что на броневике тяжело ехать в дождь.

В пятницу, 21 октября, он прибудет в зону проведения СВО. Однако точное место назначения руководитель агентства не разглашает.

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