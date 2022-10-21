Момент кражи ноутбука из магазина бытовой техники в Новосибирске попал на видео. Фото: стоп-кадр.

Новосибирские полицейские ищут вора, укравшего ноутбук из магазина на Ипподромской улице. Преступление мужчина совершил 16 октября – оно попало на видео.

На кадрах, которые опубликовали в ГУ МВД по НСО, мужчина говорит по телефону. Затем закрывает крышку ноутбука, берет его в руки и удаляется.

На вора возбудили уголовное дело по статье по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

В полиции просят всех, кто что-то знает о подозреваемом, сообщить по телефонам: 8 938 - 903-51-19; 8(383) 232-20-02. Анонимность гарантирована.

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